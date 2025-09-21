La vittoria per 2-0 con l’Ajax è passata in archivio ma per l’Inter non c’è tempo di fermarsi. I nerazzurri vogliono infatti dare continuità ai risultati, dando prova di poter risalire la china di una classifica che non può soddisfare l’ambiente. L’obiettivo è quello di mettere in cascina quanti più punti possibili fino alla prossima sosta per le Nazionali, recuperando il terreno perso nelle prime battute del campionato. La Beneamata tornerà in campo oggi 21 settembre con il Sassuolo, match in programma alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza. Una sfida estremamente delicata, contro un cliente storicamente ostico e difficile da mettere al tappeto. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

Inter, Sassuolo da battere: Pio Esposito cerca il gol