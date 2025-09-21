Inter-Sassuolo | ci prova Berardi da fuori para Martinez | Diretta 2-1
Nerazzurri avanti al 13' del primo tempo grazie a una rete di Dimarco, poi il raddoppio grazie a un'autorete di Muharemovic prima del gol dell'ex napoletano Cheddira . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Women’s cup. Il Milan col Sassuolo e l’Inter va a Genova. Como, c’è la Viola
Calciomercato Inter, Tajon Buchanan nel mirino del Sassuolo! Il giocatore potrebbe rimanere in Serie A
Calciomercato Inter, Sassuolo vicino a chiudere per un giocatore nerazzurro! I dettagli della trattativa con i neroverdi
Serie A: Inter-Sassuolo 2-1: meritato successo nerazzurro. Tre punti di ossigeno per Chivu Fiorentina-Como 1-2, Cremonese-Parma 0-0 e Torino-Atalanta 0-3.
LIVE Inter-Sassuolo 1-0 (14’ Di Marco); Inter-Sassuolo LIVE; Serie A. Inter-Sassuolo 2-1: meritato successo nerazzurro. Tre punti di ossigeno per Chivu - Inter-Sassuolo, la cronaca testuale.
Orgoglio Sassuolo, ma vince l'Inter - Dopo sei minuti Carlos Augusto si infila nella difesa neroverde come una lama nel burro e soltanto un difficile intervento di Muric a una mano nega al brasiliano di coronare con il gol la sua ubriacan ... Si legge su rainews.it
L'Inter vince con gli esterni: Dimarco e Carlos firmano il 2-1 al Sassuolo. Ma che fatica nel finale - A San Siro decidono le reti dell'azzurro e del brasiliano, protagonista di una grande prova. Lo riporta gazzetta.it