Inter-Sassuolo Chivu torna a vincere anche in campionato

21 set 2025

Inter-Sassuolo, la squadra nerazzurra di Chivu torna a vincere anche in campionato dopo il brillante esordio in Champions Inter e Sassuolo sono scesi in campo nel posticipo della quarta giornata. Entrambi appaiati a tre punti, i due club vedevano in questo match l’occasione per rilanciarsi – nel caso dei nerazzurri – e per proseguire la striscia di risultati utili – nel caso del Sassuolo. La squadra nerazzurra ha subito messo in discesa il match con la rete di Dimarco e l’ha controllato fino al triplice fischio del direttore di gara, vincendo di misura per 2 a 1 al termine di un finale infuocato dove il Sassuolo ha fatto vedere parecchi spunti interessanti anche in ottica futura. 🔗 Leggi su Sportface.it

