Inter-Sassuolo Chivu | La nota positiva è la vittoria ma possiamo fare meglio

Inter-Sassuolo. Dopo la grande notte di Champions League, l'Inter di Cristian Chivu torna a vincere anche in campionato superando il Sassuolo per 2-1. Una gara intensa e combattuta, che porta in dote tre punti preziosi e rilancia i nerazzurri in classifica. Al termine del match, il tecnico rumeno ha commentato la prestazione ai microfoni di DAZN, sottolineando progressi, margini di crescita e il contributo dei nuovi protagonisti. Chivu: "La nota positiva è la vittoria". L'allenatore dell'Inter ha posto l'accento sulla solidità del gruppo: "La nota positiva è la vittoria. Ne avevamo bisogno, abbiamo fatto una buona prestazione e potevamo chiuderla prima.