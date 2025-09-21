inter sassuolo chivu fa le sue scelte per la quarta giornata almeno un martinez titolare

Inter Sassuolo, le scelte di Chivu: tra turnover e conferme i nerazzurri alla ricerca di equilibrio per battere i neroverdi di Grosso. Per la sfida di campionato contro il Sassuolo, Cristian Chivu sta preparando alcune mosse mirate. L’allenatore romeno dell’ Inter, alla sua prima stagione sulla panchina nerazzurra, vuole dare continuità al successo in Champions League contro l’Ajax senza però stravolgere l’undici titolare. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’idea è di proporre qualche cambio, mantenendo però intatta l’ossatura della squadra. In difesa dovrebbe tornare Francesco Acerbi, esperto centrale classe 1988, affiancato da Manuel Akanji e da Carlos Augusto, pronto a far rifiatare Alessandro Bastoni. 🔗 Leggi su Internews24.com

