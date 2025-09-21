Inter Sassuolo, il pronostico di Caressa e Zazzaroni in vista della 4a giornata di Serie A nella trasmissione Deejay Football. L’ Inter torna in campo questa sera a San Siro con l’obiettivo di rialzare la testa in campionato. La squadra allenata da Cristian Chivu è reduce dal brillante successo in Champions League, che ha ridato entusiasmo all’ambiente dopo un avvio di Serie A altalenante. Ora serve continuità anche sul fronte domestico, e la sfida contro il Sassuolo diventa fondamentale per tornare subito a fare punti pesanti. La pressione è alta, ma i nerazzurri possono contare sulla fiducia di due voci autorevoli del panorama calcistico italiano. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Sassuolo, Chivu cerca il riscatto: per Caressa e Zazzaroni la partità finirà così!