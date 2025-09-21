Inter-Sassuolo 2-1 seconda vittoria per Chivu

21 set 2025

L’Inter batte il Sassuolo 2-1 nel posticipo a San Siro, con un gol di Dimarco al 14? e una rete di Carlos Augusto al 81? che blinda il risultato nonostante Cheddira all’84’ abbia accorciato le distanze. I nerazzurri di Cristian Chivu portano così a casa la loro seconda vittoria in quattro giornate e i secondi tre punti da inizio campionato, e salgono a quota 6 piazzandosi in decima posizione sotto Udinese, Como e Cagliari. Resta fermo a quota 3 il Sassuolo. L’Inter ritrova i 3 punti!??? #InterSassuolo pic.twitter.comeGiyqolAco — Lega Serie A (@SerieA) September 21, 2025 Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

