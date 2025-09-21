Inter-Sassuolo 2-1 seconda vittoria per Chivu | Dimarco e Carlos Augusto valgono tre punti!

La partita tra Inter e Sassuolo andrà in scena a partire dalle ore 20:45 del 21 settembre, nella gara valida per la quarta giornata di Serie A. Segui con noi la Diretta Live della sfida del Meazza. 4 minuti fa 21 Settembre 2025 22:44 10:44 pm 90’+6?- Termina il match!. Termina il match del Meazza. L’Inter torna a vincere per la seconda volta in Serie A in questo campionato. Dimarco e Carlos Augusto valgono tre punti. PORTIAMO A CASA I 3 PUNTI #ForzaInter #InterSassuolo pic.twitter.com4jqGBg5jDc — Inter (@Inter) September 21, 2025 6 minuti fa 21 Settembre 2025 22:42 10:42 pm 90’+5?- Giallo per Muharemovic. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter-Sassuolo 2-1, seconda vittoria per Chivu: Dimarco e Carlos Augusto valgono tre punti!

Serie A: dopo 45' Inter-Sassuolo 1-0: vantaggio meritato nerazzurro Fiorentina-Como 1-2, Cremonese-Parma 0-0 e Torino-Atalanta 0-3. Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/09/campionato-calcio-serie-a-quarta-giornata-2

Inter-Sassuolo LIVE; Serie A. Inter-Sassuolo 2-1: meritato successo nerazzurro. Tre punti di ossigeno per Chivu - Inter-Sassuolo, la cronaca testuale; FINALE Inter-Sassuolo 2-1: decidono Carlos Augusto e Dimarco.

L'Inter vince con gli esterni: Dimarco e Carlos firmano il 2-1 al Sassuolo. Ma che fatica nel finale - A San Siro decidono le reti dell'azzurro e del brasiliano, protagonista di una grande prova. Da gazzetta.it

PAGELLE E TABELLINO INTER-SASSUOLO 2-1: pendolino Dimarco, Dumfries scarico - TOP: Berardi 7 – È la bestia nera dell’Inter al Meazza e lascia come al solito il segno con l’assist delizioso per il subentrante Cheddira. calciomercato.it scrive