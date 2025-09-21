Inter Sassuolo 2-1 | i nerazzurri rialzano la testa dopo il ko contro la Juventus Chivu conquista i tre punti a San Siro

Juventusnews24.com | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter Sassuolo 2-1, tre punti d’oro per Chivu: i nerazzurri tornano a sorridere in campionato dopo il ko con la Juve, ma quanta sofferenza. Missione compiuta, ma con più fatica del previsto. L’ Inter  torna a vincere in campionato, scaccia i fantasmi della sconfitta contro la  Juventus  e batte per 2-1 un  Sassuolo  mai domo allo stadio “Giuseppe Meazza”. Per la squadra di  Cristian Chivu  sono tre punti fondamentali per la classifica e per il morale, arrivati al termine di una partita complicata, sbloccata subito ma chiusa solo nel finale grazie a un fortunoso autogol, prima di un brivido negli ultimi minuti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

inter sassuolo 2 1 i nerazzurri rialzano la testa dopo il ko contro la juventus chivu conquista i tre punti a san siro

© Juventusnews24.com - Inter Sassuolo 2-1: i nerazzurri rialzano la testa dopo il ko contro la Juventus, Chivu conquista i tre punti a San Siro

In questa notizia si parla di: inter - sassuolo

Women’s cup. Il Milan col Sassuolo e l’Inter va a Genova. Como, c’è la Viola

Calciomercato Inter, Tajon Buchanan nel mirino del Sassuolo! Il giocatore potrebbe rimanere in Serie A

Calciomercato Inter, Sassuolo vicino a chiudere per un giocatore nerazzurro! I dettagli della trattativa con i neroverdi

FINALE Inter-Sassuolo 2-1: decidono Carlos Augusto e Dimarco; Serie A: Inter-Sassuolo 2-1; Inter-Sassuolo LIVE.

inter sassuolo 2 1L'Inter vince con gli esterni: Dimarco e Carlos firmano il 2-1 al Sassuolo. Ma che fatica nel finale - A San Siro decidono le reti dell'azzurro e del brasiliano, protagonista di una grande prova. Secondo gazzetta.it

inter sassuolo 2 1PAGELLE E TABELLINO INTER-SASSUOLO 2-1: pendolino Dimarco, Dumfries scarico - TOP: Berardi 7 – È la bestia nera dell’Inter al Meazza e lascia come al solito il segno con l’assist delizioso per il subentrante Cheddira. Da calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Inter Sassuolo 2 1