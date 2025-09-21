Inter Sassuolo 2-1 | i nerazzurri rialzano la testa dopo il ko contro la Juventus Chivu conquista i tre punti a San Siro

Inter Sassuolo 2-1, tre punti d’oro per Chivu: i nerazzurri tornano a sorridere in campionato dopo il ko con la Juve, ma quanta sofferenza. Missione compiuta, ma con più fatica del previsto. L’ Inter torna a vincere in campionato, scaccia i fantasmi della sconfitta contro la Juventus e batte per 2-1 un Sassuolo mai domo allo stadio “Giuseppe Meazza”. Per la squadra di Cristian Chivu sono tre punti fondamentali per la classifica e per il morale, arrivati al termine di una partita complicata, sbloccata subito ma chiusa solo nel finale grazie a un fortunoso autogol, prima di un brivido negli ultimi minuti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Inter Sassuolo 2-1: i nerazzurri rialzano la testa dopo il ko contro la Juventus, Chivu conquista i tre punti a San Siro

In questa notizia si parla di: inter - sassuolo

Women’s cup. Il Milan col Sassuolo e l’Inter va a Genova. Como, c’è la Viola

Calciomercato Inter, Tajon Buchanan nel mirino del Sassuolo! Il giocatore potrebbe rimanere in Serie A

Calciomercato Inter, Sassuolo vicino a chiudere per un giocatore nerazzurro! I dettagli della trattativa con i neroverdi

#InterSassuolo - X Vai su X

Serie A: Inter-Sassuolo 2-1: meritato successo nerazzurro. Tre punti di ossigeno per Chivu Fiorentina-Como 1-2, Cremonese-Parma 0-0 e Torino-Atalanta 0-3. Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/09/campionato-calcio-se - facebook.com Vai su Facebook

FINALE Inter-Sassuolo 2-1: decidono Carlos Augusto e Dimarco; Serie A: Inter-Sassuolo 2-1; Inter-Sassuolo LIVE.

L'Inter vince con gli esterni: Dimarco e Carlos firmano il 2-1 al Sassuolo. Ma che fatica nel finale - A San Siro decidono le reti dell'azzurro e del brasiliano, protagonista di una grande prova. Secondo gazzetta.it

PAGELLE E TABELLINO INTER-SASSUOLO 2-1: pendolino Dimarco, Dumfries scarico - TOP: Berardi 7 – È la bestia nera dell’Inter al Meazza e lascia come al solito il segno con l’assist delizioso per il subentrante Cheddira. Da calciomercato.it