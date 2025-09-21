Inter-Sassuolo 2-1 | Dimarco e Carlos Augusto stendono i neroverdi Ma che sofferenza nel finale
L’Inter soffre ma ritrova il sorriso a San Siro. La squadra di Cristian Chivu batte il Sassuolo 2-1 al termine di una partita intensa e ricca di emozioni, conquistando tre punti fondamentali per la classifica e salendo così a quota sei. Decisive la rete di Federico Dimarco e di Carlos Augusto su deviazione, che hanno reso vano il tentativo di rimonta firmato da Cheddira su invenzione di Domenico Berardi. Finale incandescente con gol annullato a Frattesi e forcing neroverde, ma alla fine i nerazzurri portano a casa una vittoria che vale oro. Dimarco trascina l’Inter nel primo tempo. L’avvio è di marca nerazzurra: dopo un paio di tentativi firmati Pio Esposito, al 22’ l’Inter passa in vantaggio. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
In questa notizia si parla di: inter - sassuolo
Women’s cup. Il Milan col Sassuolo e l’Inter va a Genova. Como, c’è la Viola
Calciomercato Inter, Tajon Buchanan nel mirino del Sassuolo! Il giocatore potrebbe rimanere in Serie A
Calciomercato Inter, Sassuolo vicino a chiudere per un giocatore nerazzurro! I dettagli della trattativa con i neroverdi
#InterSassuolo - X Vai su X
Serie A: Inter-Sassuolo 2-1: meritato successo nerazzurro. Tre punti di ossigeno per Chivu Fiorentina-Como 1-2, Cremonese-Parma 0-0 e Torino-Atalanta 0-3. Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/09/campionato-calcio-se - facebook.com Vai su Facebook
Serie A: Inter-Sassuolo 2-1; Serie A Enililve | Inter-Sassuolo 2-1 | Il tabellino; Inter-Sassuolo 2-1, risultato finale della partita di Serie A: Dimarco e Carlos Augusto firmano la vittoria, gli highlights.
Inter-Sassuolo 2-1, seconda vittoria per Chivu - 1 nel posticipo a San Siro, con un gol di Dimarco al 14' e una rete di Carlos Augusto al 81' che blinda il risultato nonostante ... Secondo lapresse.it
L'Inter vince con gli esterni: Dimarco e Carlos firmano il 2-1 al Sassuolo. Ma che fatica nel finale - A San Siro decidono le reti dell'azzurro e del brasiliano, protagonista di una grande prova. Segnala gazzetta.it