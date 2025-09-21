Inter-Sassuolo 2-1 | Dimarco e Carlos Augusto stendono i neroverdi Ma che sofferenza nel finale

L’Inter soffre ma ritrova il sorriso a San Siro. La squadra di Cristian Chivu batte il Sassuolo 2-1 al termine di una partita intensa e ricca di emozioni, conquistando tre punti fondamentali per la classifica e salendo così a quota sei. Decisive la rete di Federico Dimarco e di Carlos Augusto su deviazione, che hanno reso vano il tentativo di rimonta firmato da Cheddira su invenzione di Domenico Berardi. Finale incandescente con gol annullato a Frattesi e forcing neroverde, ma alla fine i nerazzurri portano a casa una vittoria che vale oro. Dimarco trascina l’Inter nel primo tempo. L’avvio è di marca nerazzurra: dopo un paio di tentativi firmati Pio Esposito, al 22’ l’Inter passa in vantaggio. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it