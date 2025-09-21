Inter-Sassuolo 2-1 Dimarco e Carlos Augusto rilanciano la corsa di Chivu

La domenica della quarta giornata di Serie A si chiude con il ritorno alla vittoria dell’Inter dopo due sconfitte consecutive. Allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, i nerazzurri battono 2-1 il Sassuolo grazie alle reti di Dimarco al 14? e all’autogol di Muharemovic sul tiro di Carlos Augusto all’81’. Due minuti più tardi Cheddira ha riaperto la gara per la squadra di Grosso, che non riesce però a completare la rimonta. Gli uomini di Christian Chivu salgono così a quota 6 punti in classifica, mentre i neroverdi rimangono fermi a 3. L'articolo proviene da SololaRoma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Inter-Sassuolo 2-1, Dimarco e Carlos Augusto rilanciano la corsa di Chivu

In questa notizia si parla di: inter - sassuolo

Women’s cup. Il Milan col Sassuolo e l’Inter va a Genova. Como, c’è la Viola

Calciomercato Inter, Tajon Buchanan nel mirino del Sassuolo! Il giocatore potrebbe rimanere in Serie A

Calciomercato Inter, Sassuolo vicino a chiudere per un giocatore nerazzurro! I dettagli della trattativa con i neroverdi

Live Reaction di Inter-Sassuolo & Quelli della cs24 - X Vai su X

Serie A: dopo 45' Inter-Sassuolo 1-0: vantaggio meritato nerazzurro Fiorentina-Como 1-2, Cremonese-Parma 0-0 e Torino-Atalanta 0-3. Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/09/campionato-calcio-serie-a-quarta-giornata-2 - facebook.com Vai su Facebook

Inter-Sassuolo LIVE; Serie A. Inter-Sassuolo 2-1: meritato successo nerazzurro. Tre punti di ossigeno per Chivu - Inter-Sassuolo, la cronaca testuale; FINALE Inter-Sassuolo 2-1: decidono Carlos Augusto e Dimarco.

L'Inter vince con gli esterni: Dimarco e Carlos firmano il 2-1 al Sassuolo. Ma che fatica nel finale - A San Siro decidono le reti dell'azzurro e del brasiliano, protagonista di una grande prova. gazzetta.it scrive

PAGELLE E TABELLINO INTER-SASSUOLO 2-1: pendolino Dimarco, Dumfries scarico - TOP: Berardi 7 – È la bestia nera dell’Inter al Meazza e lascia come al solito il segno con l’assist delizioso per il subentrante Cheddira. Come scrive calciomercato.it