Inter Sassuolo 2-1 Chivu torna al successo in Serie A | ecco come è andata la partita
Inter Sassuolo 2-1, Chivu torna alla vittoria in Serie A: ecco cosa è successo nel corso del match. Il racconto della partita L’Inter torna a sorridere in campionato superando il Sassuolo per 2-1 a San Siro nella quarta giornata di Serie A 2025-2026. Dopo le battute d’arresto contro Udinese e Juventus, i nerazzurri di Cristian . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Serie A: Inter-Sassuolo 2-1: meritato successo nerazzurro. Tre punti di ossigeno per Chivu Fiorentina-Como 1-2, Cremonese-Parma 0-0 e Torino-Atalanta 0-3.
