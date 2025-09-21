Inter-Sassuolo 2-1 Chivu | Martinez ha la mia stima prestazione positiva ma possiamo migliorare

L’Inter torna a vincere al Meazza, con i tre punti conquistati contro il Sassuolo: il match, infatti, si è concluso con il risultato di 2-1; a sbloccarla ci ha pensato Dimarco, mentre a mettere il sigillo finale è stato Carlos Augusto, tra l’altro eletto come migliore della serata da DAZN. È proprio ai microfoni della piattaforma di streaming che è intervenuto Cristian Chivu per commentare e analizzare la sfida: “ La nota positiva è la vittoria. Eravamo un po’ in debito e abbiamo fatto anche una buona prestazione. Abbiamo anche trovato un portiere in ottima giornata. Potevamo chiuderla prima sicuramente, ma ci abbiamo creduto, abbiamo creato e ce l’abbiamo fatta. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

