Inter-Sassuolo 2-1 Chivu | Martinez ha la mia stima prestazione positiva ma possiamo migliorare
L’Inter torna a vincere al Meazza, con i tre punti conquistati contro il Sassuolo: il match, infatti, si è concluso con il risultato di 2-1; a sbloccarla ci ha pensato Dimarco, mentre a mettere il sigillo finale è stato Carlos Augusto, tra l’altro eletto come migliore della serata da DAZN. È proprio ai microfoni della piattaforma di streaming che è intervenuto Cristian Chivu per commentare e analizzare la sfida: “ La nota positiva è la vittoria. Eravamo un po’ in debito e abbiamo fatto anche una buona prestazione. Abbiamo anche trovato un portiere in ottima giornata. Potevamo chiuderla prima sicuramente, ma ci abbiamo creduto, abbiamo creato e ce l’abbiamo fatta. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
In questa notizia si parla di: inter - sassuolo
Women’s cup. Il Milan col Sassuolo e l’Inter va a Genova. Como, c’è la Viola
Calciomercato Inter, Tajon Buchanan nel mirino del Sassuolo! Il giocatore potrebbe rimanere in Serie A
Calciomercato Inter, Sassuolo vicino a chiudere per un giocatore nerazzurro! I dettagli della trattativa con i neroverdi
#InterSassuolo - X Vai su X
Serie A: Inter-Sassuolo 2-1: meritato successo nerazzurro. Tre punti di ossigeno per Chivu Fiorentina-Como 1-2, Cremonese-Parma 0-0 e Torino-Atalanta 0-3. Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/09/campionato-calcio-se - facebook.com Vai su Facebook
Serie A Enililve | Inter-Sassuolo 2-1 | Il tabellino; Serie A: Inter-Sassuolo 2-1; FINALE Inter-Sassuolo 2-1: decidono Carlos Augusto e Dimarco.
Le pagelle di Inter-Sassuolo 2-1: Carlos Augusto decisivo (7), grande impatto dell’ex Napoli Cheddira (7) - A sbloccare il risultato è stato Federico Dimarco dopo una splendida azione di Barella. Lo riporta msn.com
L'Inter vince con gli esterni: Dimarco e Carlos firmano il 2-1 al Sassuolo. Ma che fatica nel finale - A San Siro decidono le reti dell'azzurro e del brasiliano, protagonista di una grande prova. Da gazzetta.it