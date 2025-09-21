Inter-Sassuolo 2-1 Carlos Augusto e Dimarco | Non ci sono partite facili Seguiamo le indicazioni del mister
La serata del Meazza ha portato di nuovo tre punti all’Inter nella sfida contro il Sassuolo di Fabio Grosso. La sfida si è difatti conclusa sul risultato di 2-1, con i gol di Dimarco e Carlos Augusto che hanno fatto sì che i nerazzurri tornassero a vincere dopo le due sconfitte contro Udinese e Juventus. A parlare ai microfoni di DAZN ci hanno pensato i due protagonisti di serata. Federico Dimarco ha commentato: “Era importante vincere perché venivamo da due sconfitte in campionato, e ci serviva. Ci sono state due sconfitte e due passi falsi. Lavoriamo di partita in partita e seguiamo le istruzioni del mister” Anche Carlos Augusto ha parlato del match: “ Non ci sono partite facili e il gruppo ha dimostrato che vuole vincere. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
