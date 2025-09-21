Inter-Sassuolo 2-1 ai neroverdi non basta Cheddira

(Adnkronos) – L'Inter ritrova la vittoria in campionato. La squadra di Chivu supera 2-1 il Sassuolo a San Siro, dopo il doppio ko con Udinese e Juventus e risale in classifica portandosi a 6 punti. Un'Inter ancora non perfetta che sfrutta la rete di Dimarco e quella di Carlos Augusto per conquistare i tre punti . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: inter - sassuolo

Women’s cup. Il Milan col Sassuolo e l’Inter va a Genova. Como, c’è la Viola

Calciomercato Inter, Tajon Buchanan nel mirino del Sassuolo! Il giocatore potrebbe rimanere in Serie A

Calciomercato Inter, Sassuolo vicino a chiudere per un giocatore nerazzurro! I dettagli della trattativa con i neroverdi

#InterSassuolo - X Vai su X

Serie A: Inter-Sassuolo 2-1: meritato successo nerazzurro. Tre punti di ossigeno per Chivu Fiorentina-Como 1-2, Cremonese-Parma 0-0 e Torino-Atalanta 0-3. Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/09/campionato-calcio-se - facebook.com Vai su Facebook

Serie A: Inter-Sassuolo 2-1; Serie A Enililve | Inter-Sassuolo 2-1 | Il tabellino; Inter-Sassuolo 2-1, pagelle e tabellino: Sucic inventa, Dimarco la sblocca, Thuram stanco, Pio Esposito a secco, assist di Berardi, Cheddira entra e segna.

L'Inter vince con gli esterni: Dimarco e Carlos firmano il 2-1 al Sassuolo. Ma che fatica nel finale - A San Siro decidono le reti dell'azzurro e del brasiliano, protagonista di una grande prova. Secondo gazzetta.it

PAGELLE E TABELLINO INTER-SASSUOLO 2-1: pendolino Dimarco, Dumfries scarico - TOP: Berardi 7 – È la bestia nera dell’Inter al Meazza e lascia come al solito il segno con l’assist delizioso per il subentrante Cheddira. Da calciomercato.it