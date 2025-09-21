Inter Ortega nuova idea per la porta | pronto l’assalto al portiere già a gennaio

Calcionews24.com | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Le ultimissime notizie Nel posticipo di questa sera a San Siro, l’Inter affronterà il Sassuolo con una novità importante tra i pali. L’allenatore Cristian Chivu, ex difensore rumeno e oggi tecnico nerazzurro, ha deciso di affidare la porta a Josep Martinez, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

inter ortega nuova idea per la porta pronto l8217assalto al portiere gi224 a gennaio

© Calcionews24.com - Inter, Ortega nuova idea per la porta: pronto l’assalto al portiere già a gennaio

In questa notizia si parla di: inter - ortega

Ortega Inter, lui l’ultima idea per la porta del futuro: c’è già un piano per strapparlo al Manchester City a gennaio!

Calciomercato Inter, nuova idea dal sud America per Marotta.

Inter, nuova idea per la difesa - Secondo quanto riferito dalla Bild, infatti, il club nerazzurro avrebbe messo nel mirino Milos Veljkovic, centrale 24enne del Werder Brema, seguito anche dalla ... Da calciomercato.com

inter ortega nuova ideaNuova Inter, il piano di Marotta e Oaktree: sei addii e tre grandi colpi - Oaktree e Marotta pronti a rivoluzionare l'Inter nel prossimo mercato. Scrive calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Inter Ortega Nuova Idea