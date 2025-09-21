Inter inizia il dopo Sommer | nome a sorpresa come nuovo portiere

L’Inter pensa al futuro della porta: dopo Sommer un nome a sorpresa può occupare i pali dei nerazzurri, chi è e da dove arriva Il momento dell’Inter è molto delicato. Dopo due sconfitte consecutive in Serie A, i nerazzurri non possono sbagliare e devono racimolare punti fondamentali per scalare la classifica. Il ko contro la Juventus si è fatto sentire, ancora di più a livello di ambiente e proprio per questo bisognerà ripartire da nuove convinzioni e anche da alcune scelte forti. Contro i bianconeri, il peggiore in campo è stato Yann Sommer, autore di due interventi maldestri che hanno spianato la strada alla Vecchia Signora. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

