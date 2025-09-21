Inter Chivu ha un piano chiaro per la gestione di Josep Martinez
. Ecco quale minutaggio sarà garantito al vice Sommer Il posticipo della quarta giornata di Serie A tra Inter e Sassuolo, in programma stasera a San Siro, potrebbe segnare un momento importante per il futuro dei nerazzurri tra i pali. Dopo le voci su un possibile cambio durante la . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: inter - chivu
Chi è Openda, l’obiettivo dell’Inter per l’attacco di Chivu: caratteristiche e prezzo
Impallomeni: «All’Inter il 3-5-2 è scaduto! Chivu deve cambiare»
Perinetti spiega: «Chivu è per l’Inter una scelta coraggiosa! Il motivo»
? #Inter, la probabile formazione di Chivu contro il Sassuolo - X Vai su X
Nella conferenza stampa alla vigilia di Inter-Sassuolo, Cristian Chivu ha annunciato il recupero di capitan Lautaro Martinez, rimasto in panchina in Champions League per problemi alla schiena L'allenatore nerazzurro però non ha voluto svelare se giocherà - facebook.com Vai su Facebook
Il piano di Chivu: Inter all'assalto per liberare Calha; L'Inter ha due portieri titolari? Il retroscena sulla decisione di Chivu di non schierare Martinez contro l'Ajax; Chivu sceglie un'Inter 'conservativa' contro la Juve: il piano nerazzurro per il derby d'Italia.
Inter, Chivu accontentato: primo colpo per gennaio a 25MLN - L'Inter è alla ricerca di un nuovo colpo di mercato da poter chiudere in vista di gennaio: la dirigenza vuole accontentare Cristian Chivu. Segnala calciotoday.it
Juve-Inter a rischio per Lautaro? Chivu ha un piano - Lautaro rientrerà a Milano solamente 24 ore prima del derby d’Italia: Chivu ha un piano per preservare la condizione fisica del capitano. Si legge su spaziointer.it