Inter Chivu al test Sassuolo | Josep Martinez si scalda

Manca sempre meno al ritorno in campo per l’Inter, desiderosa di dare continuità ai risultati. Reduci dalla vittoria per 2-0 con l’Ajax in quel di Amsterdam, i nerazzurri vogliono ritrovare la via del successo anche in campionato dopo due sconfitte consecutive. L’obiettivo è quello di risalire la china di una classifica che non può soddisfare l’ambiente. La prossima gara sarà quella con il Sassuolo, in programma oggi 21 settembre alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza per il quarto turno di Serie A. Una partita estremamente delicata sotto ogni punto di vista, contro un cliente che è sempre stato ostico negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

