Inter batte Sassuolo 2-1 l’autogol di Muharemovic condanna gli emiliani

Milano, 21 settembre 2025 - Ritorna nella mischia Scudetto l'Inter. In attesa del Napoli, i nerazzurri hanno vinto il posticipo domenicale della quarta giornata per due a uno contro il Sassuolo con la marcatura di Dimarco nel primo tempo e l’ autorete di Muharemovic nella ripresa, recuperando due punti alla Juve fermata a Verona. Buona partita della squadra di Chivu che ha giocato bene con qualità e ritmo, lasciando la porta aperta ai neroverdi solo nel finale dopo il gol di Cheddira, ma sprecando anche diverse chance di segnare più reti. Resta però la buona impressione fatta dall'Inter che dopo la vittoria di Amsterdam ha ritrovato il successo pure in campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

