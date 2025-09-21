Insigne, ritorno bloccato. È il retroscena che ha del clamoroso, la storia di un amore che poteva riaccendersi e che è stato spento sul nascere da un veto presidenziale. A distanza di mesi dalla fine del calciomercato, il giornalista Ciro Venerato sgancia la bomba: Lorenzo Insigne, l’ex capitano, è stato a un passo dal tornare a vestire la maglia del Napoli. L’Incredibile Offerta: “Firmo in Bianco”. L’operazione era stata imbastita con intelligenza dal DS Giovanni Manna. C’era stato un incontro a Milano con l’agente del giocatore, Andrea D’Amico, e la disponibilità di Insigne era stata totale, quasi commovente. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Insigne a un passo dal ritorno, De Laurentiis ha bloccato tutto: il motivo è un vecchio rancore