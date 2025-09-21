Inseparabili nella vita e nella morte | quel tragico destino di Gabriele e Marco città sotto choc

Insperabili nella vita, e purtroppo anche nella morte. Gabriele e Marco hanno perso la vita entrambi a causa di un incidente stradale che non ha coinvolto altri mezzi di passaggio. Il primo mentre al Lido Fiori di Menfi era alla guida della sua Smart; Marco, ieri sera mentre era in sella al suo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

