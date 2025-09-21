Legambiente Carrara propone la sua ricetta contro l’inquinamento da marmettola: sanzioni a chi non tiene pulite le superfici di cava. Secondo gli ambientalisti l’unico modo di evitare che gli inquinanti finiscano nei corsi d’acqua è quello di tenere pulite come uno specchio le cave. "È notizia di questi giorni che Arpat e Università di Firenze, studiando il rapporto tra attività estrattiva e inquinamento delle sorgenti, sono giunte alla conclusione che, sebbene quest’ultimo sia sicuramente causato dalle cave - scrivono gli ambientalisti -, è molto difficile individuare la responsabilità di una specifica azienda nell’intorbidamento delle sorgenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Inquinamento al monte: "Pretendiamo piazzali puliti come specchi"