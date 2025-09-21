Iniziati i lavori del nuovo asilo | Sempre più vicini alle famiglie
Sono iniziati i lavori per la costruzione del nuovo asilo nido di via Leone ad opera della ditta Lacky srl di Imola. La fine dei lavori è prevista entro primavera, quindi la struttura sarà pronta per l’inizio del prossimo anno scolastico. I lavori sono finanziati dal Pnrr, con 330mila euro arrivati tramite un decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito per il ’Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia’. Con l’ultima variazione di bilancio approvata in consiglio comunale sono stati stanziati ulteriori 150mila euro di fondi comunali per la creazione della sezione lattanti dai 4 ai 9 mesi, attualmente non presente a Cesenatico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
