Iniziati i funerali di Charlie Kirk in 60mila allo stadio in Arizona | presenti Trump e il vicepresidente Usa

La cerimonia funebre dell'attivista Charlie Kirk è in corso ora allo State Farm Stadium, sede degli Arizona Cardinals della NFL a Glendale, in Arizona. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Iniziati i funerali di Charlie Kirk, in 60mila allo stadio in Arizona: presenti Trump e il vicepresidente Usa - La cerimonia funebre dell'attivista Charlie Kirk è in corso ora allo State Farm Stadium, sede degli Arizona Cardinals della NFL a Glendale, in Arizona ... Scrive fanpage.it

