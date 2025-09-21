Iniziata la riforma del sistema idrico regionale che terminerà entro giugno prossimo | Gestione più efficace ed efficiente

È iniziato l'iter consiliare per la riforma del sistema idrico regionale, che dovrebbe concludersi nell'aprile 2026. Giovedì 18 settembre c'è stata la seduta congiunta della commissione Territorio, Ambiente e Infrastrutture, guidata da Emiliano Di Matteo, che ha coordinato i lavori, con la. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Iniziata la riforma del sistema idrico regionale che terminerà entro giugno prossimo: "Gestione più efficace ed efficiente"

