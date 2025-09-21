Inizia un tour de force Empoli cinque partite in due settimane | Sono un’opportunità
di Simone Cioni EMPOLI Pescara apre oggi un ciclo da cinque partite in due settimane per l’ Empoli, che ha quindi a disposizione tante occasioni per continuare a crescere. "Le gare ravvicinate che ci attendono sono un’opportunità – ha spiegato Pagliuca –. Il rammarico di questo buon inizio di campionato, sotto tutti gli aspetti, è quello di non aver potuto allenare questo gruppo dal primo giorno perché la crescita sarebbe potuto essere più marcata. Ma la grande ambizione e umiltà dei ragazzi ci aiuterà a recuperare quel tempo. Lavoriamo per crescere nella continuità di gioco e di azioni. Questo è un momento importante all’interno della stagione, non solo per quanto riguarda i punti e i ragazzi cercheranno di sfruttare al meglio l’opportunità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
