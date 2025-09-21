inizia con una sconfitta la stagione della libertas con cento finisce 68 77

Brescia, 21 settembre 2025 – La Libertas Livorno inizia come lo scorso anno con una sconfitta contro la Sella Cento. Gli amaranto cedono per 68-77 sul neutro di Brescia al termine di una gara equilibrata per tre parziale con un terzo quarto molto negativo (9-22) per gli uomini di Diana che ha indirizzato la gara. Diana parte con Woodson, Valentini, Piccoli, Tiby e Possamai, l’avvio non è brillante (2-8), ma gli amaranto non mollano e nel finale di primo quarto si portano avanti sul 20-19. Il secondo parziale continua sui binari dell’equilibrio con la Libertas che riesce a tenere sempre la testa avanti grazie ad un grande Woodson e chiude a metà gara sul 38-36. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

