Infortunio Rrahmani novità sulle sue condizioni | cosa filtra verso il Pisa
Arrivano importanti novità sulle condizioni di Amir Rrahmani. Quest’ultimo, è stato vittima di un infortunio muscolare nelle ultime settimane. Sono giorni caldi in casa Napoli. Il club azzurro, dopo aver conquistato nove punti nelle prime tre giornate di Serie A, è tornato protagonista anche in Europa all’esordio in Champions League. La sconfitta arrivata a Manchester non lascia scorie pericolose, ma aumenta la convinzione nei propri mezzi. Tutto ciò, ovviamente, grazie ai calciatori che continuano a dare l’anima per la maglia partenopea. Al momento, però, non tutti sono disponibili e basti ripensare ad Amir Rrahmani. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
In questa notizia si parla di: infortunio - rrahmani
Rrahmani, arriva l’ultima ora sull’infortunio: cosa è emerso
Infortunio Rrahmani, il difensore chiarisce le sue condizioni: l’annuncio
Infortunio Rrahmani, il difensore della SSC Napoli potrebbe restare fuori anche 2-3 settimane?
CDS - Napoli, Rrahmani è tornato in gruppo, il punto sul recupero dall'infortunio https://ift.tt/uhw7sBO - X Vai su X
Lentamente ma senza pausa prosegue il percorso di recupero di Amir #Rrahmani dopo l'infortunio patito in nazionale con il suo #Kosovo ? Eccolo al centro sportivo di #CastelVolturno #TuttoNapoli #ForzaNapoliSempre #SerieA #Conte #SscNapoli - facebook.com Vai su Facebook
Infortunio Rrahmani, aggiornamenti: il vero obiettivo per il rientro - Nuovi aggiornamenti in casa Napoli sulle condizioni dell'infortunato Rrahmani: fissato il vero obiettivo per il rientro ... Secondo fantamaster.it
Infortunio Rrahmani, ore decisive: il difensore del Napoli attende l’esito degli esami - Infortunio Rrahmani, sono ore decisive: si attende il verdetto medico dopo il ko con la nazionale del Kosovo La prima sosta del campionato di Serie A 2025/26 porta cattive notizie in casa Napoli. Da calcionews24.com