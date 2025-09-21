Arrivano importanti novità sulle condizioni di Amir Rrahmani. Quest’ultimo, è stato vittima di un infortunio muscolare nelle ultime settimane. Sono giorni caldi in casa Napoli. Il club azzurro, dopo aver conquistato nove punti nelle prime tre giornate di Serie A, è tornato protagonista anche in Europa all’esordio in Champions League. La sconfitta arrivata a Manchester non lascia scorie pericolose, ma aumenta la convinzione nei propri mezzi. Tutto ciò, ovviamente, grazie ai calciatori che continuano a dare l’anima per la maglia partenopea. Al momento, però, non tutti sono disponibili e basti ripensare ad Amir Rrahmani. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Infortunio Rrahmani, novità sulle sue condizioni: cosa filtra verso il Pisa