Infettato dal West Nile a Montegranaro Fermo | ricoverato a Macerata
Montegranaro (Fermo), 21 settembre 2025 – Un caso accertato di West Nile è stato riscontrato in un cittadino, anziano, un soggetto molto fragile, immunodepresso, che risiede nel quartiere di Santa Maria, che sicuramente ha contratto l’infezione sul posto e che, attualmente, si trova ricoverato all’ospedale di Macerata, sotto osservazione. La notizia è stata comunicata al sindaco Endrio Ubaldi dal Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica perché si attivasse subito in base alle direttive fissate dell’Ast per casi di questo. In particolare Ubaldi, di concerto con l’ufficio tecnico e l’assessore all’ambiente, Gastone Gismondi, ha immediatamente disposto la disinfestazione mirata nel quartiere Santa Maria, dove abita il signore ricoverato, che sarà effettuata nella serata odierna, dalla mezzanotte, invitando la cittadinanza a seguire le indicazioni del caso (pubblicate anche sulla pagina facebook del Comune di Montegranaro). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: infettato - west
West Nile, il terzo morto in Campania era ai domiciliari: si è infettato a casa. Due nuovi contagi nel Lazio
West Nile è un’infezione virale causata dal West Nile Virus, trasmessa principalmente dalle punture di zanzare del genere Culex infette. La maggior parte delle infezioni è asintomatica, ma quando si manifestano, i sintomi sono simili a quelli dell’influenza, con - facebook.com Vai su Facebook
Infettato dal West Nile a Montegranaro (Fermo): ricoverato a Macerata; West Nile a Montegranaro: anziano ricoverato, scatta la disinfestazione notturna.
Caso di West Nile nel Fermano, Comune avvia la disinfestazione - "Ho avuto comunicazione dal direttore del dipartimento di igiene e sanità pubblica dell'Ast di Fermo, che un anziano cittadino di Montegranaro residente nel quartiere di Santa Maria, è ricoverato pres ... Secondo ansa.it
West Nile, un caso accertato a Montegranaro - A darne notizia è stato il sindaco Endrio Ubaldi, allertato dal Direttore del Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica dell'Ast di Fermo ... Da cronachefermane.it