Montegranaro (Fermo), 21 settembre 2025 – Un caso accertato di West Nile è stato riscontrato in un cittadino, anziano, un soggetto molto fragile, immunodepresso, che risiede nel quartiere di Santa Maria, che sicuramente ha contratto l’infezione sul posto e che, attualmente, si trova ricoverato all’ospedale di Macerata, sotto osservazione. La notizia è stata comunicata al sindaco Endrio Ubaldi dal Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica perché si attivasse subito in base alle direttive fissate dell’Ast per casi di questo. In particolare Ubaldi, di concerto con l’ufficio tecnico e l’assessore all’ambiente, Gastone Gismondi, ha immediatamente disposto la disinfestazione mirata nel quartiere Santa Maria, dove abita il signore ricoverato, che sarà effettuata nella serata odierna, dalla mezzanotte, invitando la cittadinanza a seguire le indicazioni del caso (pubblicate anche sulla pagina facebook del Comune di Montegranaro). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Infettato dal West Nile a Montegranaro (Fermo): ricoverato a Macerata