Infernu la versione in siciliano della Divina Commedia incanta il pubblico messinese

Continua per la seconda settimana "Infernu" (seconda parte), spettacolo ideato e diretto da Giampiero Cicciò, che vede in scena la traduzione in siciliano di Tommaso Cannizzaro della Divina Commedia, un progetto che vuole riscoprire un capolavoro nel capolavoro, quello di Cannizzaro, nato con.

La grande letteratura è universale, la lingua ne custodisce l'anima, il teatro la trasforma in carne. Il Teatro Vittorio Emanuele apre la stagione con "L'Infernu", uno spettacolo che promette di lasciare il segno: diretto da Giampiero Cicciò, porta in s

