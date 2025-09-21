Infermiera aggredita con l' asta per le flebo al Policlinico torna in libertà il 56enne | Era depresso

Torna in libertà l’uomo che venerdì ha dato in escandescenze e ferito una infermiera del Policlinico al Pronto soccorso.Il 56enne, difeso dall’avvocato Pietro Venuti, è comparso davanti alla giudice Gulino per la convalida dell’arresto scattato nell’immediatezza grazie all’intervento della. 🔗 Leggi su Messinatoday.it