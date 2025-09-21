Individuato bivacco all' ex scalo merci | tre nei guai
Una pattuglia del pronto intervento della Polizia Locale della Federazione ieri 20 settembre, ha scoperto tre persone che bivaccavano irregolarmente nell'area dell'ex scalo merci della stazione ferroviaria di Camposampiero. Quello che inizialmente sembrava un semplice controllo di routine si è.
In questa notizia si parla di: individuato - bivacco
