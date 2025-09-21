Indagano sulla rapina di auto a Fondacazzo e trovano panetti di hashish a Favara e ad Agrigento | arrestato un 27enne

Detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. È per questa fattispecie che la polizia ha arrestato, ed è stato un arresto in flagranza di reato, un marocchino ventisettenne. Lo stesso che è stato denunciato, assieme a una connazionale ventinovenne, per la rapina dell'auto in contrada. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it