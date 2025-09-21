Incidente tra moto e camper in zona Campi Elisi | traffico in tilt

Uno scontro tra una moto e un camper si è verificato intorno alle 17:30 di oggi, domenica 21 settembre, all’incrocio tra viale Campi Elisi e via San Marco. È rimasto ferito, anche se non gravemente, il quarantenne in sella alla moto. Ancora non è chiara la dinamica dell’incidente, attualmente al. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

In questa notizia si parla di: incidente - moto

