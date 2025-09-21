Incidente sulla Statale 16 a San Giorgio | traffico in tilt

Un incidente si è verificato in tarda mattinata sulla Statale 16 all'altezza di Bari San Giorgio, in direzione sud. Lo schianto ha provocato rallentamenti al traffico, in una domenica caratterizzata da una circolazione sostenuta sulle strade verso il mare.Sul posto sono giunti gli agenti della. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: incidente - statale

Tragico incidente nella notte in Puglia. Scontro sulla Statale: muore una 33enne incinta, sei feriti tra cui un bimbo di 9 anni

Incidente sulla Statale 36 tra Lecco e Abbadia: ciclista investito e soccorsi in azione

Incidente ad Abbadia Lariana, ciclista investito sulla Statale 36: non ci sono strade alternative per chi si sposta in bici

Incidente tra una Ferrari e uno scooter lungo la statale Sorrentina - facebook.com Vai su Facebook

Bari, incidente sulla Statale 16 a San Giorgio: traffico in tilt; PUGLIA: PER INCIDENTE CHIUSO TEMPORANEAMENTE UN TRATTO DELLA SS 16, A SAN SEVERO (FG); Incidente sulla Statale 16 a San Severo: autoarticolato esce fuori strada e si ribalta.

Polignano, scontro tra un tir e un furgone: bloccata la Statale 16 - In direzione Bari la carreggiata è stata chiusa e il traffico deviato sulla complanare per permettere così la rimozione dei mezzi e il ripristino della ... Lo riporta bari.repubblica.it

Incidente tra Cozze e Polignano, chiusa la statale 16 in direzione nord - Carreggiata temporaneamente chiusa al traffico in direzione nord, a causa di un incidente stradale avvenuto lungo strada statale 16 “Adriatica” al km 830,500, a Polignano a Mare, in provincia di Bari. Da rainews.it