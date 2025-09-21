Incidente su via Salaria | automobilista investe pedone morto un uomo
Ancora sangue sulle strade di Roma. Un uomo è morto, investito da una automobilista sulla via Salaria. Il sinistro si è verificato intorno alle 6:30 di domenica.Morto pedone investito da automobilistaL'impatto si è verificato all'altezza del chilometro 20,700. Per cause in corso di accertamento. 🔗 Leggi su Romatoday.it
