Incidente scontro tra auto e moto in tangenziale | soccorsi in codice rosso

Monzatoday.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Soccorsi in codice rosso nel pomeriggio di domenica 21 settembre in Brianza. Un'auto e una moto si sono scontrate sulla tangenziale sud (ex strada statale 35 nord dei Giovi) a Cesano Maderno.Lo scontro L'incidente, la cui dinamica resta da chiarire, è avvenuto poco prima delle 14.30: un'auto e. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: incidente - scontro

Incidente sulla Agrigento - Raffadali, scontro fra due auto: un ferito grave

Gallipoli: scontro fra scooter, un morto. San Paolo di Civitate: incidente mortale Ieri sera

Tragico incidente nella notte in Puglia. Scontro sulla Statale: muore una 33enne incinta, sei feriti tra cui un bimbo di 9 anni

Si scontra in moto con un'auto: morto 16enne; Scontro auto moto sulla Sp di Cadibona: centauro in codice rosso; Villacidro, scontro auto-moto: centauro in codice rosso -.

incidente scontro auto motoIncidente a Benevento, muore in tangenziale in uno scontro auto moto: affidato incarico autopsia - Una prima informativa redatta dalla polizia stradale è giunta ieri alla Procura della Repubblica, per ricostruire l'incidente nel quale, venerdì, ha perso la vita Antonio ... Si legge su ilmattino.it

incidente scontro auto motoScontro moto-auto a Foggia, un morto e due feriti - Un ragazzo foggiano di 22 anni è morto in un incidente stradale avvenuto alle 2. Lo riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Scontro Auto Moto