Incidente scontro tra auto e moto in tangenziale | soccorsi in codice rosso

Soccorsi in codice rosso nel pomeriggio di domenica 21 settembre in Brianza. Un'auto e una moto si sono scontrate sulla tangenziale sud (ex strada statale 35 nord dei Giovi) a Cesano Maderno.Lo scontro L'incidente, la cui dinamica resta da chiarire, è avvenuto poco prima delle 14.30: un'auto e. 🔗 Leggi su Monzatoday.it