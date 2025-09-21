Incidente mortale sulla via Salaria a Roma pedone investito e ucciso | aperto fascicolo per omicidio stradale

Notizie.virgilio.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, dramma sulla via Salaria: un pedone è morto travolto da un’auto per cause ancora in fase di accertamento. Indagini in corso per omicidio stradale. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

incidente mortale sulla via salaria a roma pedone investito e ucciso aperto fascicolo per omicidio stradale

© Notizie.virgilio.it - Incidente mortale sulla via Salaria a Roma, pedone investito e ucciso: aperto fascicolo per omicidio stradale

In questa notizia si parla di: incidente - mortale

Gallipoli: scontro fra scooter, un morto. San Paolo di Civitate: incidente mortale Ieri sera

Incidente stradale mortale, impatto devastante: morto sul colpo 17enne

Salento, incidente mortale sulla circonvallazione di Veglie: muore motociclista

Incidente su via Salaria: automobilista investe pedone, morto un uomo; Pedone travolto e ucciso su via Salaria, strada chiusa dopo l’incidente; Incidente mortale sulla Salaria: 59enne alla guida di un’auto travolge e uccide un uomo.

incidente mortale via salariaIncidente mortale sulla Salaria: 59enne alla guida di un’auto travolge e uccide un uomo - Un uomo è morto questa mattina su via Salaria dopo essere stato investito da un'auto guidata da una donna di 59 anni ... Da fanpage.it

Incidente mortale sulla via Salaria a Roma, pedone investito e ucciso: aperto fascicolo per omicidio stradale - Roma, dramma sulla via Salaria: un pedone è morto travolto da un’auto per cause ancora in fase di accertamento. Riporta virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Mortale Via Salaria