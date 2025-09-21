Incidente lungo via Empolese paura per un motociclista a San Casciano
San Casciano, 21 settembre 2025 – Chi si è trovato a passare lungo la via Empolese e ha visto la moto divisa in due a fianco del guard rail ha pensato subito a un grave incidente. È successo poco prima delle 20:00 di domenica 21 settembre in località San Giovanni in Sugana, tra il Talente e Cerbaia. L’uomo alla guida della motocicletta 500 stava scendendo in direzione Cerbaia, quando probabilmente per una malformazione sul manto stradale, ha perso l’equilibrio sbattendo con la moto contro il guard rail e sbalzando con il corpo sulla carreggiata opposta, dove per fortuna in quel momento non stava transitando nessuno. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: incidente - lungo
