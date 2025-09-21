Incidente in Costiera | ferito un motociclista

Un incidente si è appena verificato sulla strada Costiera, all’altezza dello stabilimento Ginestre. È successo intorno alle 12:30 di oggi, domenica 21 settembre. Secondo le prime informazioni pervenute sarebbe rimasto ferito un motociclista. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. Notizia. 🔗 Leggi su Triesteprima.it