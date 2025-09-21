Incidente due ragazze travolte e uccise a bordo strada Andavano alla festa del paese

Un sabato sera che doveva profumare di musica, sorrisi e amici. Tutto era pronto, la festa del paese attesa da settimane, il cuore che batte più forte per l’emozione di una notte speciale. Ma qualcosa, in un attimo, ha cambiato tutto. Nessuno avrebbe immaginato che un momento così gioioso potesse trasformarsi nel ricordo più doloroso della comunità. >> “Ci siamo sposati, che magia”. Matrimonio da sogno per la coppia vip: 4 giorni di festa e una grande sorpresa agli invitati Sembrava una serata come tante, con giovani che parcheggiano l’auto e si avviano insieme verso la musica che si sente già in lontananza. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Doppio incidente in città, motociclista vola a terra in via Colombo. In corso Amendola due ragazze finiscono in ospedale

Grave incidente nella notte tra auto e scooter: tre feriti, due ragazze giovanissime, elisoccorso in volo

Incidente in via Garibaldi, scontro tra auto e bici elettrica: ferite due ragazze

Due ragazze di 21 anni investite e uccise da un'auto: camminavano sul ciglio della strada per andare alla festa di paese; Due ragazze travolte e uccise a Brivio, illesa una terza amica: stavano andando alla festa del paese; Chi erano le due 21enni falciate sul ciglio della strada: la dinamica dell'incidente mortale.

Due ragazze travolte e uccise da un'auto nel Lecchese - Il gruppo aveva appena parcheggiato nella zona della locale palestra e stava raggiungendo la festa del paese, dove era in corso un concerto ... Secondo tg24.sky.it

Investite da un furgone nel lecchese: morte due ragazze di 21 anni - Due ragazze di 21 anni sono state travolte e uccise da un furgone a Brivio, nel lecchese, mentre stavano andando alla festa del paese. Lo riporta rainews.it