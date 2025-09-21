Incidente di caccia a Carrù vicino Cuneo 46enne ucciso da un proiettile di rimbalzo esploso da un compagno
Tragico incidente nel corso di una battuta di caccia, un 46enne è rimasto ucciso da un proiettile di rimbalzo: si indaga per risalire alle cause. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
In questa notizia si parla di: incidente - caccia
Esplosione a Torino, nessun incidente: è stato un gesto doloso. L'innesco e la caccia all'uomo. Gli inquirenti: «Jacopo Peretti non era l'obiettivo»
Incidente di caccia per si robertson di duck dynasty: come sta ora
Ucraina perde un caccia francese Mirage in un incidente
Incidente di caccia a Carrù, quarantenne ucciso da un proiettile che rimbalza - X Vai su X
F-35 italiani respingono 3 caccia russi in Estonia, violato lo spazio aereo Nato per 12 minuti: «Incidente di una brutalità senza precedenti» - facebook.com Vai su Facebook
Incidente di caccia a Carrù vicino Cuneo, 46enne ucciso da un proiettile di rimbalzo esploso da un compagno - Tragico incidente nel corso di una battuta di caccia, durante la quale un 46enne è rimasto ucciso da un proiettile di rimbalzo: si indaga per risalire alle cause ... virgilio.it scrive