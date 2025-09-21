Incidente ad Aglientu nel Sassarese provoca un morto e due feriti vittima del violento frontale un 88enne

Un agricoltore è morto in un incidente frontale ad Aglientu, nel Sassarese: avrebbe perso il controllo della sua auto finendo contro un'altra vettura.

Tragedia ad Aglientu, scontro frontale tra due auto: un morto e due feriti - Un anziano è deceduto dopo un tremendo frontale ad Aglientu: una coppia che viaggiava sull'altra auto è stata trasportata in ospedale ... Scrive cagliaripad.it