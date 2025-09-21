Incidente a Monte Romano tir si ribalta sulla superstrada

Viterbotoday.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente nella prima mattinata di sabato 20 settembre sulla statale 675, nel territorio di Monte Romano. Intorno alle 6,30 un autoarticolato è finito fuori strada ribaltandosi su un fianco, per cause ancora in corso di accertamento.L'autista alla guida del mezzo, fortunatamente, è riuscito a. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: incidente - monte

Monte Pergola, ancora un incidente nella galleria “a metà”

Umbria, incidente al parco del Monte Cucco: due donne soccorse e portate in ospedale

Marito e moglie morti nell'incidente frontale con un camion a Monte Marenzo, gravissima la figlia

Incidente a Monte Romano, tir si ribalta sulla superstrada; Monte Romano - Camion di traverso sulla Superstrada, traffico in tilt in direzione Tarquinia (FOTO); Monte Romano, TIR sbanda ed esce di strada: autista illeso.

incidente monte romano tirIncidente sull’Aurelia Bis, tir fuori strada soccorso dai pompieri - 30 l’equipaggio di autogru AG17, dei Vigili del fuoco di Civitavecchia è stato impegnato per un incidente stradale in ausilio dei Vigili del fuoco di Viterbo. Riporta terzobinario.it

incidente monte romano tirIncidente stradale sulla Ss675 a Monte Romano, gru dei vigili del fuoco di civitavecchia interviene per recuperare un autoarticolato - Un autoarticolato perde il controllo sulla Ss675 a Monte Romano, vigili del fuoco di civitavecchia e Viterbo intervengono con autogru per mettere in sicurezza e rimuovere il mezzo senza feriti gravi ... Secondo gaeta.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Monte Romano Tir