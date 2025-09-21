Incidente a Brivio | morte due amiche di 21 anni travolte alle spalle sulla provinciale mentre andavano alla festa del paese
Le ragazze, con una terza amica, stavano camminando in via per Arluno dirette a una festa: sono state colpite alle spalle e non hanno avuto scampo. L'auto che le ha investite era guidata da un 34enne: forse ha urtato un veicolo in sosta.
L'intera zona dove è avvenuto l'incidente è stata chiusa al traffico per consentire soccorsi, rilievi ed esatta ricostruzione dell'accaduto.
