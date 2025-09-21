Incendio alla sauna finlandese del circolo tra via Dante e via Cappuccina | due anziani fatti uscire
Fuoco e fumo, forte odore di bruciato e un po' di preoccupazione nel quartiere Piave oggi, domenica 21 settembre, dove prima delle 14 tra via Dante e via Cappuccina un incendio è divampato nella sauna finlandese del circolo Metrò Venezia Club, per motivi da accertare.Le fiamme, che hanno. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
In questa notizia si parla di: incendio - sauna
Incendio alla palestra-sauna tra via Dante e via Cappuccina: due anziani fatti uscire
Incendio nella spa del circolo privato in via Cappuccina, saune carbonizzate e paura per le colonne di fumo nero: evacuata la struttura - facebook.com Vai su Facebook
Incendio nella spa del circolo privato in via Cappuccina, saune carbonizzate e paura per le colonne di fumo nero: evacuata la struttura - Un incendio è scoppiato all'interno della spa di un circolo privato di circa 400 metri quadrati che si trova in via Cappuccina a Mestre. msn.com scrive
Incendio alla palestra-sauna tra via Dante e via Cappuccina: due anziani fatti uscire - Nel primo pomeriggio di domenica fumo e odore forte di bruciato in tutto il quartiere Piave. Come scrive veneziatoday.it