Incendio alla sauna finlandese del circolo tra via Dante e via Cappuccina | due anziani fatti uscire

Fuoco e fumo, forte odore di bruciato e un po' di preoccupazione nel quartiere Piave oggi, domenica 21 settembre, dove prima delle 14 tra via Dante e via Cappuccina un incendio è divampato nella sauna finlandese del circolo Metrò Venezia Club, per motivi da accertare.Le fiamme, che hanno. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it