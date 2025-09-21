Incendio alla palestra-sauna tra via Dante e via Cappuccina | due anziani fatti uscire

Fuoco e fumo, forte odore di bruciato e un po' di preoccupazione nel quartiere Piave oggi, domenica 21 settembre, dove prima delle 14 tra via Dante e via Cappuccina un incendio è divampato alla palestra-sauna dell'area sportiva e spa per motivi da accertareLe fiamme, che hanno interessato in. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

In questa notizia si parla di: incendio - palestra

Dopo il maxi incendio la palazzina è inagibile: 50 persone evacuate, 24 sfollati dormono nella palestra della scuola

Incendio nella palestra a due passi dal carcere militare

?Causa incendio la SS 504 è chiusa momentaneamente al traffico. Resta accessibile l'alternativa Scalea-Mormanno. - facebook.com Vai su Facebook

Paura in via dei Marruccini: divampa un incendio all'interno di una palestra; Incendio in una palestra, evacuata anche la palazzina adiacente; Fiamme nella sauna del Royal.

Incendio nella spa del circolo privato in via Cappuccina, saune carbonizzate e paura per le colonne di fumo nero: evacuata la struttura - Un incendio è scoppiato all'interno della spa di un circolo privato di circa 400 metri quadrati che si trova in via Cappuccina a Mestre. Riporta msn.com

Incendio in palestra, clienti in salvo grazie a un poliziotto e personal trainer - Il coraggio di un agente di polizia fuori servizio che si stava allenando, al pari della prontezza di un personal trainer che si è subito accorto delle fiamme, hanno evitato conseguenze ben peggiori ... Si legge su ilmessaggero.it