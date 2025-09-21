Incendio a Teano Comune contro l' Arpac | Campionamenti di aria e suolo in ritardo

A poco più di un mese dal devastante incendio che il 16 agosto ha colpito un impianto di stoccaggio e lavorazione di materiali plastici della Campania Energia di Teano, arrivano i primi dati ufficiali sullo stato dell’ambiente. E le notizie non sono rassicuranti.Durante due recenti appuntamenti. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Teano, maxi incendio nello stabilimento di Campania Energia: rischio ambientale

Incendio di rifiuti in un’azienda a Teano, la colonna di fumo visibile da chilometri: “Tenete chiuse le finestre”

Incendio a Teano, deposito rifiuti in fiamme e incubo veleni

Teano, dopo l’incendio alla Campania Energia l’Asl di Caserta blocca mangimi contaminati - L’Asl ha annunciato che i controlli saranno intensificati sull’intero territorio interessato, fino a garantire condizioni di piena sicurezza ... Segnala ilcrivello.it

Incendio Teano, vietato raccogliere frutta e verdura in zona. Coldiretti: “Agricoltori danneggiati, vanno aiutati” - I danni dell'incendio ai rifiuti scoppiato a Teano hanno portato il sindaco del comune casertano a vietare la raccolta di ortaggi e verdura sul territorio. Si legge su fanpage.it