Incendio a Modena fiamme nell’azienda Dsv | boato e colonna di fumo paura tra i residenti

Ilrestodelcarlino.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Modena, 21 settembre 2025 – Un rogo questa mattina ha interessato l ’azienda Dsv,   che si occupa di logistica e spedizioni internazionali, nella zona industriale di Modena, vicino alla tangenziale Carducci. La colonna di fumo da via Brigatti è visibile anche a chilometri di distanza. Sul posto i vigili del fuoco, non ci sarebbero feriti. Ma la situazione ha preoccupato in particolare i residenti del quartiere che avrebbero udito un boato. Oltre ai pompieri impegnati 118, polizia locale e polizia di stato per regolare la viabilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

incendio a modena fiamme nell8217azienda dsv boato e colonna di fumo paura tra i residenti

© Ilrestodelcarlino.it - Incendio a Modena, fiamme nell’azienda Dsv: boato e colonna di fumo, paura tra i residenti

In questa notizia si parla di: incendio - modena

incendio modena fiamme nell8217aziendaModena, grave incendio alla Dsv di via Brigatti: vigili del fuoco tentano di domare le fiamme - La Nera: A quanto pare le fiamme avrebbero accompagnato un forte boato udito in tutta la zona dei Mulini Nuovi ... Da lapressa.it

incendio modena fiamme nell8217aziendaINCENDIO A BAGGIOVARA, POMPIERI AL LAVORO PER CONTENERE LE FIAMME - Sono ancora sul posto, e lo resteranno anche per i prossimi giorni, gli uomini dei Vigili del Fuoco di Modena, impegnati nelle operazioni di controllo e contenimento delle fiamme a Baggiovara. Si legge su tvqui.it

Cerca Video su questo argomento: Incendio Modena Fiamme Nell8217azienda