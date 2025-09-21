Incendio a Modena fiamme nell’azienda Dsv | boato e colonna di fumo paura tra i residenti
Modena, 21 settembre 2025 – Un rogo questa mattina ha interessato l ’azienda Dsv, che si occupa di logistica e spedizioni internazionali, nella zona industriale di Modena, vicino alla tangenziale Carducci. La colonna di fumo da via Brigatti è visibile anche a chilometri di distanza. Sul posto i vigili del fuoco, non ci sarebbero feriti. Ma la situazione ha preoccupato in particolare i residenti del quartiere che avrebbero udito un boato. Oltre ai pompieri impegnati 118, polizia locale e polizia di stato per regolare la viabilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
